Empfehlung - 18 Autos krachen bei Nebel ineinander - A3 gesperrt

dpaDüsseldorf Die Autobahn war beim Kreuz Kaiserberg zunächst in beiden Richtungen voll gesperrt. Am Morgen wurde die Fahrbahn Richtung Oberhausen wieder freigegeben. In Fahrtrichtung Köln sollte die Sperrung noch bis in den Vormittag andauern, hieß es.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/18-autos-krachen-bei-nebel-ineinander-a3-gesperrt-337333.html