Empfehlung - 15-jährigen zu Tode geprügelt: Lange Haftstrafen für Täter

dpaBremen Voller Panik und völlig außer Atem flieht der erst 15-jährige syrische Flüchtling in der Silvesternacht 2016/2017 vor seinen Verfolgern in ein türkisches Café in Bremen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/15-jaehrigen-zu-tode-gepruegelt-lange-haftstrafen-fuer-taeter-291084.html