Empfehlung - 14-Jährige aus Peine besteht Abitur mit Note 1,0

dpaBraunschweig Von Herbst an möchte die hochbegabte Schülerin Mathe und Chemie an der Technischen Universität in Braunschweig studieren. „Die beiden Fächer interessieren mich einfach am meisten“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/14-jaehrige-aus-peine-besteht-abitur-mit-note-10-304276.html