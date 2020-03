Empfehlung - Woody Allens Autobiografie soll bald erscheinen

dpaNew York Trotz der Vorwürfe sexuellen Missbrauchs gegen Woody Allen (84) soll die Autobiografie des Regisseurs noch in diesem Jahr erscheinen. Das Buch mit dem Titel „Apropos of Nothing“ (etwa: In Bezug auf Nichts) solle am 7. April herauskommen, teilte der Verlag Grand Central Publishing mit. Die Autobiografie werde neben den USA auch unter anderem in Deutschland, Kanada, Italien, Frankreich und Spanien erscheinen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/boulevard/woody-allens-autobiografie-soll-bald-erscheinen-346510.html