Weltweite Trauer um US-Musiker Bill Withers

Bill Withers lebte schon lange zurückgezogen in den Bergen von Los Angeles - aber seine Musik fand weltweit immer noch neue Fans. Songs wie „Lean on Me“ oder „Ain't No Sunshine“ sind Klassiker. Jetzt ist Withers im Alter von 81 Jahren gestorben - und Fans weltweit trauern.