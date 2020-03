Empfehlung - Tizians „Poesie“-Gemälde in London vereint

dpaLondon Ein Traum wird wahr: So bewirbt die National Gallery in London eine neue Ausstellung, in der alle sechs „Poesie“-Gemälde von Tizian erstmals seit 450 Jahren wieder unter einem Dach vereint sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/boulevard/tizians-poesie-gemaelde-in-london-vereint-347652.html