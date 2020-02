Empfehlung - Seltene Keltenskulptur in Tschechien zu sehen

dpaOlomouc Eine seltene Skulptur aus der Keltenzeit ist für kurze Zeit in einer Ausstellung in Tschechien zu sehen. Der Steinkopf von Msecke Zehrovice aus dem 3. Jahrhundert vor Christus ist der Höhepunkt der Schau „Steinerne Keltenzeit“ im Heimatkundemuseum in Olomouc (Olmütz).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/boulevard/seltene-keltenskulptur-in-tschechien-zu-sehen-343646.html