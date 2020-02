Empfehlung - Regisseur Joseph Vilsmaier mit 81 Jahren gestorben

dpaMünchen Der Regisseur Joseph Vilsmaier ist tot. Er sei am Dienstag im Alter von 81 Jahren gestorben, teilte eine PR-Agentur am Mittwoch im Auftrag der Familie der Deutschen Presse-Agentur in München mit.(...)