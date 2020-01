Empfehlung - Prominente Helfer bei den Oscars

dpaLos Angeles „Wonder Woman“-Darstellerin Gal Gadot und ihr Komödien-Kollege Will Ferrell werden am 9. Februar als Helfer auf der Oscar-Bühne stehen. Dies gab die Filmakademie in Los Angeles bekannt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/boulevard/prominente-helfer-bei-den-oscars-342026.html