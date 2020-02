Empfehlung - Prinz Harry und Jon Bon Jovi in den Abbey-Road-Studios

dpaLondon Der britische Prinz Harry (35) hat am Freitag mit US-Rockmusiker Jon Bon Jovi in den legendären Abbey-Road-Studios in London offenkundig im Duett gesungen. So sah es zumindest in einem kurzen Videoclip auf dem Instagram-Accounts des Royals aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/boulevard/prinz-harry-und-jon-bon-jovi-in-den-abbey-road-studios-345979.html