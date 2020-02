Empfehlung - Ozzy Osbourne sagt erneut Konzerte ab

dpaMünchen Rockstar Ozzy Osbourne (71) hat schon wieder Konzerte abgesagt. Seine geplanten Auftritte in Nordamerika müssen ausfallen, hieß es am Dienstag auf seiner Homepage. Er müsse sich sechs bis acht Wochen lang in der Schweiz medizinisch behandeln lassen - und die Behandlung könne nicht vor April beginnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/boulevard/ozzy-osbourne-sagt-erneut-konzerte-ab-344577.html