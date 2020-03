/ Lesedauer: ca. 4min Mariah Carey wird - wahrscheinlich - 50

Millionen verkaufter Alben und Superhits wie „Hero“ und „All I Want for Christmas Is You“: Aus zerrütteten Verhältnissen arbeitete sich Mariah Carey ganz nach oben, eine Märchen-Karriere. Jetzt wird die Diva 50 - vermutlich.