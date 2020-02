Empfehlung - Madonna bietet Meghan und Harry ihre Wohnung an

dpaBerlin Popstar Madonna („Like A Virgin“) hat Herzogin Meghan und Prinz Harry dazu ermuntert, in die USA zu ziehen. „Ich vermiete Euch meine Wohnung in Central Park West“, sagte die 61-Jährige scherzhaft in einem Video auf Instagram am Dienstag. Das Paar solle nach New York ziehen, nicht nach Kanada. „Da ist es langweilig.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/boulevard/madonna-bietetmeghan-und-harry-ihre-wohnung-an-342882.html