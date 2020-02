Empfehlung - Hubert Burda feiert Geburtstag in Offenburg nach

dpaOffenburg Der Verleger Hubert Burda (80) hat in Offenburg am Oberrhein seinen Geburtstag nachgefeiert. In seiner Heimatstadt fühle er sich besonders wohl, sagte er bei der Feier mit Mitarbeitern des Verlags („Bunte", „Focus") am Mittwoch: „Ich bin Badener durch und durch." Seine Heimat trage er im Herzen, auch in der Ferne.(...)