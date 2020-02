Empfehlung - Gang-of-Four-Gitarrist Andy Gill gestorben

dpaLondon Der einflussreiche britische Punkrock-Gitarrist Andy Gill ist tot. „Unser enger Freund und oberster Anführer ist heute gestorben“, teilte seine 1977 in Leeds gegründete Band Gang Of Four am Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. „Es ist so schwer für uns, das zu schreiben.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/boulevard/gang-of-four-gitarrist-andy-gill-gestorben-342515.html