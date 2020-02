Empfehlung - Rundfunkbeitrag könnte auf 18,36 Euro steigen

dpaBerlin Der Rundfunkbeitrag soll aus Sicht einer Expertenkommission zum Januar 2021 um 86 Cent auf 18,36 Euro im Monat steigen. Ihren Bericht mit dieser Empfehlung übergab die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) am Donnerstag in Berlin an die Bundesländer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/boulevard/erhoehung-des-rundfunkbeitrags-auf-1836-euro-empfohlen-344916.html