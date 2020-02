/ Lesedauer: ca. 3min „American Dirt“ - Bewegendes Buch oder „Trauma-Porno“?

Vorschuss in Millionenhöhe, Lob von renommierten Schriftstellern und Aufnahme in Oprah Winfreys begehrten Lesezirkel: „American Dirt“ sollte der gefeierte Bestseller des Jahres in den USA werden - doch jetzt gibt es um Roman und Autorin eine erbitterte Kontroverse.