Auf einen 1850 versendeten Brief sind die seltenen Briefmarken „Schwarzer Einser“ und „Blauer Dreier“ geklebt. Der Brief ist für 54 000 Euro versteigert worden. (zu dpa: „Alter Brief mit seltenen „Schwarzen Einsern“ bringt 54 000 Euro“). Foto: Heinrich Köhler Auktionshaus/dpa