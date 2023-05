/ Lesedauer: ca. 9min Top-Produkte zur Reinigung Politur bis Zahnstocher: Diese Tools optimieren die Autopflege

Wer sein Auto bestmöglich in Eigenregie pflegen will, braucht Hilfsmittel und optimale Produkte. Doch wie lassen sich gute Tools finden? Auf was schwören Profis? Und was taugen Hausmittel?

© Christin Klose/dpa-tmn Nicht alle Produkte zur Autopflege sind gleich gut, ein Blick auf die Verpackung kann oft eine große Entscheidungshilfe sein. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Von Peter Löschinger, dpa