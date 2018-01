Empfehlung - Zwischen Burg und Bad soll es grüner werden

Bad Bentheim. Im Bereich Stadtentwicklung hat sich im vergangenen Jahr in Bad Bentheim einiges getan: Die Hofstelle Schulte-Kolthoff ist abgerissen worden, um Neubauten Platz zu machen, gleiches gilt für den Kaiserhof und auch im weiteren Bereich des Bahnhofs wird kräftig gewerkelt. Auf den Weg gebracht wurden Projekte wie die Erneuerung der Gildehauser Dorfmitte oder die Bebauung neben dem Bentheimer Rathaus sowie die Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes. „Man braucht als moderne Gemeinde ein solches integriertes und umfassendes Konzept, wenn man die Fördermittelgeber ansprechen möchte“, sagt Bürgermeister Dr. Volker Pannen im Gespräch mit den GN. Denn ohne das wäre die Stadt in der Vergangenheit nicht in die Förderprogramme „Städtebaulicher Denkmalschutz“ und „Dorferneuerung“ aufgenommen worden sowie aktuell in das Programm „Zukunft Stadtgrün“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/zwischen-burg-und-bad-soll-es-gruener-werden-220587.html