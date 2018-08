Empfehlung - Zweiter Stern bringt „Keilings“ viel Aufmerksamkeit

Bad Bentheim Die vergangenen Monate waren intensiv für das Team des Restaurants „Keilings“ an der Wilhelmstraße in Bad Bentheim. Seit im November 2017 bekannt wurde, dass der Guide Michelin dem Haus einen zweiten Stern verleiht, ist das Interesse an der Arbeit des vierköpfigen Teams um Küchenchef Lars Keiling noch einmal gestiegen. Die Gäste kommen nun nicht mehr nur aus der Region, sondern aus ganz Deutschland.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/zweiter-stern-bringt-keilings-viel-aufmerksamkeit-245013.html