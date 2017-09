Zwei Verletzte nach Überholmanöver

gn Bad Bentheim. Zwei Menschen wurden am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Ochtruper Straße in Bad Bentheim verletzt. Laut Polizeiangaben war die 54-jährige Fahrerin eines Fiat Wohnmobiles war gegen 15.30 Uhr in Richtung Bad Bentheim unterwegs. Sie überholte einen Traktor und musste aufgrund von Gegenverkehr ruckartig wieder einscheren. Dabei übersteuerte sie das Fahrzeug. Das Wohnmobil geriet ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Zaun. Die Fahrerin wurde laut Polizeiangaben schwer, ihr 69-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf mehr als 40.000 Euro beziffert.

