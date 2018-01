Empfehlung - Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf Nordhorner Weg

sk/sb Gildehaus. Auf dem Nordhorner Weg außerhalb von Gildehaus sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Autos frontal zusammengestoßen. Warum es zu der Kollision in einer langgestreckten Kurve kam, ist noch unklar. Der Fahrer eines Opel wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin eines Mercedes, der durch den Zusammenprall in einen Graben geschleudert worden war, wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Gildehaus befreit werden. Auch sie hatte sich schwere Verletzungen zugezogen. Für den aufwändigen Rettungseinsatz wurde der Nordhorner Weg voll gesperrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/zwei-schwerverletzte-nach-unfall-auf-nordhorner-weg-221334.html