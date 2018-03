Empfehlung - Zwei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß

hi/nom Bad Bentheim. Auf der Kreuzung zwischen der Bahnhofstraße und der Bundestraße 403 in Bad Bentheim sind am Samstagabend zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt. Ein „Peugeot“ mit niederländischem Kennzeichen wollte von der Bahnhofstraße auf die Bundesstraße einbiegen, um sich auf dem Fahrstreifen in Richtung Gildehaus einzuordnen. Dabei ordnete sich der Fahrer irrtümlicherweise auf der Gegenfahrbahn ein. Dort kam ihm ein „Seat“ entgegen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Nach ersten Informationen stand der „Peugeot“-Fahrer unter Alkoholeinfluss. Beide Fahrer wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge gelten als Totalschaden. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/zwei-leichtverletzte-nach-frontalzusammenstoss-230261.html