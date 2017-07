Empfehlung - Zwei Gildehauser bauen kleine Häuser auf Rädern

Gildehaus. Bei fahrbaren Häusern denken fast alle Menschen zuerst an Wohnmobile und -anhänger. Doch was Michael Ebermann und Stefan Koers in Gildehaus bauen, soll nicht nur wohnen auf Zeit ermöglichen, sondern für viele Jahre als Zuhause dienen. Die beiden Männer entwickeln und bauen seit Anfang des Jahres unter dem Firmennamen „Koersmann“ sogenannte „Tiny Houses“ im Gewerbegebiet an der Autobahn 30.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/zwei-gildehauser-bauen-kleine-haeuser-auf-raedern-201768.html