Zum letzten Mal mit Rangern in den Hutewald

gn Bad Bentheim/Bardel. Zum letzten Mal in diesem Jahr bieten die Naturschutzranger des Nordhorner Tierparks am Sonntag, 15. Oktober, Gratisführungen durch den Hute- und Schneitelwald in Bad Bentheim an. Der kostenlose Rundgang beginnt um 14.30 Uhr. Treffpunkt ist der Brunnen vor dem Kurhotel, Am Bade 1.

Seit im Jahr 2012 das Projekt offiziell eröffnet wurde, werden Interessierte von den Grafschafter Naturschutzrangern der Zooschule des Nordhorner Tierparks durch diesen Natur- und Kulturraum geführt.

„Über den Rundweg wird das Gelände erkundet und viel Wissenswertes über die Geschichte, das Projekt und die Waldnutzung, die wild lebenden und bedrohten sowie die jetzt dort grasenden Haustiere des Tierparks erzählt“, beschreibt der Tierpark die Führung. Die Gallowayrinder können bei ihrer „Arbeit“ als Natur- und Kulturschützer zumeist sogar beobachtet werden.

Der Tierpark engagiert sich als regionales Arten- und Naturschutzzentrum seit Jahren für den Naturschutz in der Region. „Neben den klassischen Zooführungen im Tierpark ist es ein Ziel unseres Zoos, auch die von uns betreuten Naturschutzflächen den Menschen näher zu bringen“, sagt Tierparkleiter Dr. Nils Kramer. Daher wurde das Projekt der Grafschafter Naturschutzranger in diesem Jahr ausgeweitet (die GN berichteten).

Erste Gratisführungen in den Wacholdergebieten in Bardel und Tillenberge wurden bereits von zahlreichen interessierten Naturfreunden besucht. Diese Rundgänge werden durch das Engagement des Projekts „Wege zur Vielfalt – Lebensadern auf Sand“ des Landkreises ermöglicht. Am Sonntag, 22. Oktober, kann der Wacholderhain in Bardel in diesem Jahr zum letzten Mal im Rahmen einer solchen Gratisführung besucht werden. Start der etwa zweistündigen Führung ist um 14.30 Uhr der Parkplatz an der Kirche des Franziskanerklosters. Eine Anmeldung für die Gratisführungen ist nicht nötig.