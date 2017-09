Empfehlung - Zu Fuß die Obergrafschaft erkunden

Bad Bentheim. Besonders die Sandsteinklippen und der Bentheimer Höhenrücken sind für Bernhard Bergmann ein dickes Pfund, mit dem der VKV jetzt richtig wuchern will. „Bei den Überlegungen das Wandern attraktiver zu gestalten, entstand zusammen mit dem VVV Gildehaus und dem VKV Schüttorf die Idee, die gesamte Obergrafschaft mit einem Weg von West nach Ost zu verbinden“, erklärte der VKV-Vorsitzende im GN-Gespräch. Die Wanderwege sollten so verbunden werden, dass Wanderer von Gildehaus über die Burgstadt bis nach Schüttorf und umgekehrt geführt würden. Schon seit längerem engagiert sich der Bad Bentheimer Verein für das Wandern in der Obergrafschaft und hat nach einiger Anlaufzeit die Organisation des entsprechenden Kartenwerks, samt Begleitbroschüre, die in kleinen Kapiteln Geschichten zu dem Weg erzählt, in die Hand genommen. Im Kartenwerk „Grafschafter Spurensuche“ des Grafschaft Bentheim Tourismus führt der „Podagristenpfad“ als Fernwanderweg durch Bad Bentheim, doch beim VKV war man davon überzeugt, dass die Obergrafschaft mehr Wanderpotenzial enthält. Das war der Grund, zusätzlich eine eigene Wanderkarte in Auftrag zu geben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/zu-fuss-die-obergrafschaft-erkunden-209216.html