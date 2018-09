Empfehlung - Zollhund Raptor erschnüffelt Drogenversteck

Gildehaus Zollhund Raptor hat am Montagnachmittag das Drogenversteck eines 29-Jährigen erschnüffelt. Der Fahrer hatte versucht, etwa acht Kilogramm Marihuana, mit einem „Straßenverkaufswert“ von ungefähr 80.000 Euro, über die Grenze zu schmuggeln. Bei einer Fahrzeugkontrolle im Gewerbegebiet Gildehaus gab der 29-Jährige an, er habe einen Bekannten nach Horn in den Niederlanden gebracht. Die Zöllner hatten jedoch Zweifel an seiner Geschichte. Sie entschlossen sich, das Auto näher zu untersuchen. Dabei kam Spürhund Raptor zum Einsatz. „Er zeigte auffallend starkes Interesse an sämtlichen Fahrzeuginnenverkleidungen. Daraufhin entdeckten die Beamten im Bereich der Rücksitzbank hinter einer Innenverkleidung insgesamt 16 Plastikbeutel. Beim Öffnen der Beutel kamen acht Kilogramm Marihuana zum Vorschein“, teilt das Hauptzollamt mit. Der 29-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Nordhorn - übernommen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/zollhund-raptor-erschnueffelt-drogenversteck--248974.html