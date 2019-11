Zollbeamte finden in Reisetasche 151 Cannabis-Pflanzen

Einen ungewöhnlichen Fund machten Zollbeamte am Donnerstagabend bei der Kontrolle eines Reisenden in Bad Bentheim. In dessen Tasche fanden die Beamten 151 Cannabis-Pflanzen. Der Mann gab an, nicht zu wissen, was er in seiner Tasche transportierte.