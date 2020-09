Zoll deckt verbotene Einfuhr von medizinischem Cannabis auf

Gildehaus 440 Gramm Cannabis stellten Osnabrücker Zöllner kürzlich bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A30 an der Abfahrt Gildehaus in einem zuvor aus den Niederlanden eingereisten Autos sicher. Die Reisenden erzählten den Beamten, sich medizinisches Cannabis in den Niederlanden besorgt zu haben, weil sie dieses benötigen würden. Da sie die notwendige Bescheinigung für das Mitführen von Betäubungsmitteln im Rahmen einer ärztlichen Behandlung jedoch nicht vorweisen konnten, haben die Zöllner das auf zehn Plastikdosen verteilte Cannabis sichergestellt und ein Strafverfahren gegen die Reisenden eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Zollfahndungsamt Essen, Dienstsitz Nordhorn.

Einfuhr von medizinischem Cannabis

Bei Reisen bis zu 30 Tagen innerhalb der Staaten des Schengener Abkommens kann eine Mitnahme von ärztlich verschriebenen Betäubungsmitteln erfolgen, sofern eine vom behandelnden Arzt ausgefüllte Bescheinigung nach Artikel 75 des Schengener Durchführungsübereinkommens, die vor Antritt der Reise durch die zuständige Gesundheitsbehörde zu beglaubigen ist, mitgeführt wird.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte.