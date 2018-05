Empfehlung - Zoll beschlagnahmt Drogen im Wert von 3000 Euro

gn Bad Bentheim. Rund zwölf Kilogramm Amphetamin im Wert von 3000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner am Dienstagnachmittag bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Rastplatz „Bentheimer Wald“ an der Autobahn 30. Der 25-jährige Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer gaben an, als Touristen für zwei Tage in Rotterdam gewesen zu sein. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinten sie. Die Ermittler entschlossen sich zu einer Intensivkontrolle des Autos. Hierbei stellten sie im Kofferraum neben mehreren Reisekoffern einen großen, zugeklebten Pappkarton fest. In dem Karton befand sich ein etwa 21 Kilogramm schwerer, verschweißter Plastiksack aus dem eine weiße, pulvrige Substanz zum Vorschein kam. Die Reisenden gaben an, dass es sich bei diesem Pulver um ein Muskelaufbaupräparat handele. Weiterhin fanden die Beamten im Fußraum hinter dem Fahrersitz zwei mit Flüssigkeit gefüllte Plastikkanister. Nach Aussage der Beteiligten befinde sich darin Bremsflüssigkeit für Lastkraftwagen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/zoll-beschlagnahmt-drogen-im-wert-von-3000-euro-236359.html