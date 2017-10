Zöllner finden Kokain im Hemdsärmel

gn. Bad Bentheim. Die Zöllner entdeckten die 150 Gramm Kokain am Dienstagmorgen bei einer Kontrolle auf der A 30. An der Ausfahrt Bad Bentheim hielten die Beamten einen 51-Jährigen in seinem Wagen an, der zuvor aus den Niederlanden eingereist war.

Der Mann gab an, eine Nacht in Rotterdam verbracht zu haben. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Drogen oder Bargeld verneinte er, berichtet der Zoll.

Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Zöllner die 150 Gramm Kokain im Ärmel eines Hemdes, das hinter dem Vordersitz deponiert war. Der mutmaßliche Schmuggler wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Der Mann sitzt nun in Haft.