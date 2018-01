Zigaretten-Schmuggler festgenommen

gn Bad Bentheim. Beamte der Bundespolizei haben Sonntagabend auf der Autobahn 30 zwei Zigarettenschmuggler erwischt. Die beiden Männer hatten versucht 45.400 unversteuerte Zigaretten in das Bundesgebiet einzuschmuggeln, wie die Bundespolizei mitteilt.

Die Ermittler bemerkten das Auto der beiden Schmuggler gegen 21 Uhr und hielten es im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung an der Anschlussstelle Bad Bentheim an. Statt des zu erwartenden Reisegepäcks entdeckten die Bundespolizisten in dem Auto der beiden 35 und 40 Jahre alten syrischen Staatsangehörigen fünf Kartons voller unversteuerter Zigarettenstangen.

Schaden in Höhe von 6800 Euro

Die beiden Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen und Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben. Der entstandene Steuerschaden beläuft sich auf rund 6800 Euro. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet. Die abschließenden Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Essen am Dienstsitz in Münster geführt.

Weil der 35-jährige Beifahrer außerdem über keine gültigen Ausweispapiere verfügte, erwartet die beiden Männer zusätzlich ein Ermittlungsverfahren der Bundespolizei wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und Beihilfe zur unerlaubten Einreise.