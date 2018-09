Empfehlung - Ziel verfehlt: Burgstädter wollen nicht vor die Kamera

Bad Bentheim 365 Menschen in 365 Minuten wollte der Fotokünstler Ruud Engelenhulst am Sonnabendmittag auf dem Bad Bentheimer Marktplatz fotografieren. Mindestens im Minutentakt sollten Bad Bentheimer Bürger auf dem roten Polstersessel vor schwarzer Leinwand Platz nehmen und sich porträtieren lassen. Einmal von vorn – klick – einmal im Profil – klack – fertig. Als er nach knapp vier Stunden noch keine 80 Porträts „im Kasten“ hatte, war es für Ruud Engelenhulst klar: „Ich habe lange geworben, Briefe geschrieben, und auch in der Zeitung hat es gestanden, aber das wird heute nichts mehr.“ Enttäuscht sei er nicht, so der Aktionskünstler. „Bad Bentheim ist eben nicht Amsterdam.“ Dort, oder auch in Berlin und anderen Metropolen dauere es kaum mehr als zwei Stunden, bis er sein Ziel erreicht habe, erzählte Engelenhulst. Nun sei er im März 2017 mit seiner Frau und Assistentin Annelieke van Gelderen nach Bad Bentheim gezogen und habe sich gedacht: „Das probiere ich hier auch mal.“ Aber die Bentheimer seien „anders“. Die müssten überzeugt, animiert werden und zierten sich, auch wenn es immer noch viele gebe, die bereit seien, auf dem roten Stuhl Platz zu nehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/ziel-verfehlt-burgstaedter-wollen-nicht-vor-die-kamera-250672.html