So soll der neue Dorfplatz in Gildehaus künftig aussehen. Das Gebäude am oberen Bildrand links ist das neue Wohn- und Geschäftshaus auf dem ehemaligen Wendland-Grundstück, rechts davon ist die Dorfstraße 13, unten links die derzeit leer stehende ehemalige Gastronomie. Grafik: Die Grünplaner Landschaftsarchitekten