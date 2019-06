Empfehlung - Zehntklässler erfolgreich mit Idee für Wasserstofffahrrad

Bad Bentheim Bei „YES!“ – Young Economic Summit, übersetzt also „Junger Wirtschaftsgipfel“ – machen sich deutschlandweit Schüler auf die Suche nach innovativen, aber realisierbaren Lösungen für aktuelle gesellschaftspolitische Fragen. Mit dabei sind in diesem Jahr acht Schülerinnen und Schüler aus der Klasse 10b des Burg-Gymnasiums Bad Bentheim, begleitet von Hannelore Scholz und unterstützt von Marco Horvath vom RWI Essen. Sie wollten Ideen für eine Verkehrswende in Deutschland entwickeln. Und damit waren sie erfolgreich, denn nun dürfen sie Ende September beim Bundesfinale in Hamburg antreten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/zehntklaessler-erfolgreich-mit-idee-fuer-wasserstofffahrrad-303970.html