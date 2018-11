Empfehlung - Zehnte Krippenausstellung im Kloster Bardel

Bardel Der erste Advent steht vor der Tür – und damit auch traditionell die Eröffnung der mittlerweile zehnten Krippenausstellung im Kloster Bardel. Rund 100 Werke des aus Bad Bentheim stammenden und in Essen lebenden Künstlers Franziskus Welmer mit Figuren aus aller Welt schmücken wieder die Gänge. Unter den Exponaten sind auch einige Neuheiten, die erst in diesem Jahr entstanden sind. Bis Ende Januar kann die Ausstellung an jedem Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr besucht werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/zehnte-krippenausstellung-im-kloster-bardel-269114.html