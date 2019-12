Empfehlung - Zahn der Zeit nagt am Geologischen Freiluftmuseum

Gildehaus Das Geologische Freiluft- und Sandsteinmuseum am Gildehauser Steinbruch ist in die Jahre gekommen. Der „Zahn der Zeit hat wieder an der Anlage genagt“, sagt Matthias Bollmer vom Landkreis. Deshalb plädierte auch die Kreisverwaltung in der jüngsten Kreistagssitzung für eine finanzielle Unterstützung der Sanierungsarbeiten, für die der Verkehrs- und Verschönerungsverein Gildehaus die Verantwortung trägt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/zahn-der-zeit-nagt-am-geologischen-freiluftmuseum-332435.html