Workshop im Haus Westerhoff: Zeichnen, radieren, malen

sus Bad Bentheim. Vom 13. Januar bis zum 25. März zieht wieder Leben in das alte Haus Westerhoff in Bad Bentheim ein. Dann wollen Stefi Mann und Marlene in der Stroth, Sharon Oettel, Julia Bertels, Claudia Heilen, Ulla Ziebell und Gudrun Bauer Arbeiten ausstellen und kreative Workshops anbieten. Zeichnen, radieren, Origamikunst, Eier bemalen, basteln und Schmuck anfertigen:

„Jedermann, ganz gleich ob jung oder alt, künstlerisch erfahren oder nicht, kann an den Workshops teilnehmen“, versprechen die Künstler. Anmeldungen sind bei Stefi Mann möglich, Telefon 05922-3542. Am Freitag, 12. Januar, um 19 Uhr stellen sich die Künstler bei einer Vernissage mit ihren Projekten vor.

Danach ist das Haus Westerhoff, Heeresstraße 1, bis zum Ende der Atelierwochen immer sonnabends und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.