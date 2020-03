Empfehlung - Wolkensteiner Künstler stellen in Bad Bentheim aus

Bad Bentheim Zwischen November 2018 und April 2019 haben Bad Bentheimer Künstler mit der Ausstellung „Fundstücke“ ihre Werke in der Partnerstadt Wolkenstein präsentiert. Damals stellte die Künstlergruppe „4 Bentheimer“ - Marlene in der Stroth, Stefi Mann-Nichiteanu, Gille W. Kuhr und Reinhard Jansen - 87 Werke im Schloss Wolkenstein aus. Jetzt folgt der Gegenbesuch: Vom Freitag, 20. März, bis Sonntag, 31. Mai, zeigen Künstler aus der Stadt im Erzgebirge ihre Arbeiten im Haus Westerhoff an der Heeresstraße 8 in Bad Bentheim.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/wolkensteiner-kuenstler-stellen-im-haus-westerhoff-aus-347391.html