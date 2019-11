Empfehlung - Wilhelmstraße in Bad Bentheim erhält neues Gesicht

Bad Bentheim Die westliche Wilhelmstraße in Bad Bentheim, gegenüber dem abgerissenen Bauernhof Schulte-Kolthoff, soll neu gestaltet werden. Vom Schreibwarenladen Kleine Ruse und der Einmündung der Heeresstraße bis an die Linkskurve der Wilhelmstraße nach Osten in Richtung Innenstadt, wird die Westansicht in drei Abschnitten umgebaut.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/wilhelmstrasse-in-bad-bentheim-erhaelt-neues-gesicht-330688.html