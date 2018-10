Wietmarscher Arzt auf Mission gegen die Droge Zucker

350 Zuhörer kamen zum Vortrag von Dr. Axel Kip in Bad Bentheim. Das Thema lautete „Zucker – der weiße Rausch“. In ganz Deutschland und darüber hinaus ist Kip unterwegs und sorgt mit Vorträgen für Aufklärung in Sachen Zucker, Fett und Übergewicht.