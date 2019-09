Empfehlung - Wie viel Wachstum ist in Bentheim gewollt?

Bad Bentheim Der erste Bauabschnitt im Wohnpark an der Suddendorfer Straße wird derzeit erschlossen. Dort entstehen insgesamt 59 Grundstücke – 51 für Einzel- und Doppelhäuser sowie acht für Mehrfamilienhäuser. Für den zweiten Bauabschnitt, eine fünf Hektar große Fläche, die südlich an den ersten Abschnitt anschließt, sollte der Bebauungsplan in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses auf den Weg gebracht werden. Eine Beschlussempfehlung des Gremiums kam allerdings nicht zustande.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/wie-viel-wachstum-ist-in-bentheim-gewollt-317079.html