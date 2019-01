Empfehlung - Wie stark will Bad Bentheim wachsen?

Bad Bentheim „Wie stark will unsere Stadt noch wachsen?“ – Diese Frage wurde im Ausschuss für Bauen, Umwelt und Energie am Montagabend im Rathaussaal ganz konkret gestellt. Gleichzeitig stand aber auch außer Frage, dass der aktuelle Bedarf befriedigt werden sollte, über eine Art Kontingentierung aber eine Regelung bei der Vergabe von städtischen sowie Grundstücken im Besitz der Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Bad Bentheim (GEG) erfolgen muss. Zwei Beschlussempfehlungen des Ausschusses an den Rat sollen diese Ansprüche erfüllen: Sämtliche 52 Grundstücke im 1. Bauabschnitt an der Suddendorfer Straße und die fünf Grundstücke im Bereich „An der Reithalle“ werden noch in diesem Jahr erschlossen, vermarktet und für die Bebauung freigegeben. Eine neue Vergaberichtlinie regelt, wer Zugriff auf diese Grundstücke bekommt. Bad Bentheimer, darunter Paare mit Kindern und auch Rückkehrer, genießen dabei eindeutig Vorrang. Bewerbungsschluss soll, wenn wie erwartet der Rat die Empfehlungen des Ausschusses umsetzt, am 30. Juni 2019 sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/wie-stark-will-bad-bentheim-wachsen-278888.html