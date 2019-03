Empfehlung - Westenberger Jugendliche bauen über 100 Nistkästen

Westenberg In Westenberg wurden vor Kurzem über 100 Nistkästen für Meisen gebaut. Die Jugendlichen des Ortsteils bauten auf dem Hof von Paul Egberink mithilfe einiger Erwachsener die Meisenkästen, um den Vögeln einen Nistplatz zu bieten. Meisen sind nützliche Helfer bei der Bekämpfung von Eichenprozessionsspinnern, da sie die Raupen fressen. Die Nistkästen wurden in den Bäumen an öffentlichen Straßen in Westenberg aufgehängt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/westenberger-jugendliche-bauen-ueber-100-nistkaesten-287384.html