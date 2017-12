Empfehlung - Wenn Treppen am Bentheimer Bahnhof zum Hindernis werden

Bad Bentheim. Horst Kanzler aus Bad Bentheim hat sich auf seine Reise vorbereitet. Extra hat er einen Koffer gekauft, der vier Rollen hat und einhändig gelenkt werden kann. So kann er in der anderen Hand seinen Stock halten, den er aufgrund einer Hüftverletzung benötigt. Langsam, aber einigermaßen sicher kann der Senior so laufen. Er freut sich auf den Urlaub, hat aber Angst vor der Rückkehr. „Wir werden spät abends auf Gleis 2 ankommen“, erzählt das Mitglied des Bad Bentheimer Seniorenbeirats. Das Problem: Die Aufzüge am Bad Bentheimer Bahnhof sind nach wie vor unnutzbar. „Wir haben im Herbst gebucht und uns darauf verlassen, dass es dann wieder geht“, sagt er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/wenn-treppen-am-bentheimer-bahnhof-zum-hindernis-werden-219753.html