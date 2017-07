Empfehlung - Wenn Plan B zum Plan A wird

Bad Bentheim. Es wäre wohl nicht vermessen, zu behaupten, die Vorzeichen beim „Rock am Pool“ waren für die Konzertinitiative „Alternation“ schon einmal besser als in diesem Jahr. Der Grund: Mit den „PoolAllstars“ und „Diversity of Alternation“ hatten gleich zwei Bands ihre Teilnahme absagen müssen (die GN berichteten). Umso erfreulicher – und für manche Zuhörer wohl auch überraschender – war dann das, was sie am Freitagabend beim „Rock am Pool“ geboten bekamen: Denn nicht nur rockige Sounds sondern auch beste Bühnenunterhaltung dürften sowohl Publikum als auch „Alternation“-Mitglieder gleichermaßen zufriedengestellt haben. Über 200 Karten sind im Vorverkauf über die Bühne gegangen – und damit etwas mehr als im vergangenen Jahr. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass die meisten Besucher die Abendkasse benutzen“, sagte Johann Bardenhorst von „Alternation“ noch im Vorfeld. Er sollte Recht behalten: Im Laufe des Abends füllte sich das Festivalgelände sichtbar, sodass sich die Gästezahl in etwa auf dem Niveau der vorherigen Jahre bewegen dürfte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/wenn-plan-b-zum-plan-a-wird-201962.html