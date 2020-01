Empfehlung - Wenn Papa Unterstützung braucht, hilft das Eylarduswerk

Gildehaus Irgendwann war der Punkt gekommen, an dem Torsten nicht mehr konnte. Nachts arbeitet er als Lkw-Fahrer, morgens begleitet er seinen Sohn Paul* in die Schule und bleibt dort, weil Paul verhaltensauffällig ist – mal schlägt er Mitschüler, mal kratzt, bespuckt oder beschimpft er sie. Torsten muss bei ihm im Unterricht bleiben, damit es einigermaßen funktioniert. An Schlaf ist kaum zu denken. Seit Oktober 2014 lebt Paul bei seinem Vater, der sich von der Mutter getrennt hat. Sie sei mit ihm überfordert gewesen, sagt Torsten. „Aber so konnte es auch nicht weitergehen“, erinnert sich Torsten. Das Jugendamt der Stadt Moers, wo Torsten und Paul wohnen, empfiehlt schließlich das Eylarduswerk in Gildehaus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/wenn-papa-unterstuetzung-braucht-hilft-das-eylarduswerk-337709.html