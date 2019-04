Weiter Streit um Krabbes Wahlplakate in Bentheim

Henni Krabbe hat nun die Erlaubnis, Wahlplakate an Bentheimer Laternen aufzuhängen. Doch diese gilt für Werbung in der Größe DIN A1 – ihre Plakate sind doppelt so groß. Deswegen hat ihr Rechtsanwalt am Donnerstag Klage gegen die Stadt erhoben.