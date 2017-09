Weiter Hilfe für Brasilien und Haiti

gn Bardel. Der „Aktionskreis Pater Beda für Entwicklungsarbeit“ hält auch nach dem Tod Pater Bedas an seinen Hilfsprojekten in Brasilien und Haiti fest. Das ergab die Mitgliederversammlung im Kloster Bardel. Fast 150 Mitglieder waren gekommen, um die Bilanzen zu prüfen. Einstimmig wurde der Vorstand entlastet. Anerkennung fand die Arbeit des Aktionskreises durch das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI).

Geschäftsführer Udo Lohoff (Hörstel) erklärte: „Die Bemühungen in den vielen Projekten zeigen deutliche Früchte, trotz der politischen Situation, die sich im sozialen Bereich seit dem Sturz des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva erfahrbar verschlechtert hat. Die Hilfe zur Selbsthilfe wirkt. Alle Projekte haben es sich zur Aufgabe gemacht, die täglichen Unkosten weitgehend aus eigenen Mitteln zu bestreiten.“

Auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ), so Lohoff, habe den Wert der Arbeit des Aktionskreises und seiner Partner in Brasilen erkannt und fördere im Projekt „Säen und Ernten“ gerade den Anbau von Obst und Gemüse in Dachgärten in den Elendsvierteln. Sieben Projekte seien damit einen großen Schritt weitergekommen.

So entstand in Recife (Nordost-Brasilien) im „Haus der kleinen Propheten“ der größte Dachgarten Südamerikas. Der Leiter des Projektes, Demétrius, zeigte in Bardel seine Begeisterung darüber, den Straßenkindern eine gute und ausgewogene Nahrung bieten zu können.

Philip Miltrup aus Hörstel berichtete über sein halbjähriges Praktikum in der Landpastoral. Neben den Zisternen im regenarmen Gebiet des Nordostens Brasiliens würden nun auch Biogas-Anlagen gebaut, die den Menschen Gas zum Kochen lieferten. Für etwa drei Familien reiche eine solche Gasanlage aus.

Aktionskreis-Vorsitzender Bernward Wigger vertrat die Ansicht, das Engagement in Brasilien und Haiti könne „nur laufen, wenn auch im nächsten Jahr wieder Spenden fließen und die Altkleidersammlungen die bisherige Höhe aufweisen“. Denn bei den Bundesfördermitteln müsse immer ein Eigenanteil aufgebracht werden.